Напомним, 26-летний защитник не полетел с "армейцами" на первый сбор из-за положительного теста на коронавирус. Спустя неделю Гогуа сдал отрицательный тест. Но ЦСКА не взял футболиста и на второй предсезонный сбор. Агент игрока Дмитрий Селюк грозился обратится ФИФА из-за этой ситуации.
По информации источника, во вторник Гогуа окончательно прошел комплекс медобследования. Сегодня он прилетел в Австрию и присоединился к "армейцам". Седрик Гогуа впервые будет заниматься под руководством Алексея Березуцкого.
Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из "Тамбова" в 2019 году. Минувший сезон 26-летний ивуариец провел на правах аренды в волгоградском "Роторе". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.
Контракт Гогуа с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Седрик Гогуа прошел медосмотр и прибыл на сбор ЦСКА
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа прилетел в Австрию и присоединился на сборе к команде.
Фото: ФК "Ротор"
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