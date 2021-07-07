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СМИ: Седрик Гогуа прошел медосмотр и прибыл на сбор ЦСКА

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа прилетел в Австрию и присоединился на сборе к команде.
Фото: ФК "Ротор"
Напомним, 26-летний защитник не полетел с "армейцами" на первый сбор из-за положительного теста на коронавирус. Спустя неделю Гогуа сдал отрицательный тест. Но ЦСКА не взял футболиста и на второй предсезонный сбор. Агент игрока Дмитрий Селюк грозился обратится ФИФА из-за этой ситуации.

По информации источника, во вторник Гогуа окончательно прошел комплекс медобследования. Сегодня он прилетел в Австрию и присоединился к "армейцам". Седрик Гогуа впервые будет заниматься под руководством Алексея Березуцкого.

Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из "Тамбова" в 2019 году. Минувший сезон 26-летний ивуариец провел на правах аренды в волгоградском "Роторе". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.

Контракт Гогуа с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Гогуа ЦСКА
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