— Обычная ошибка. Профиль Остона Урунова вновь на официальном сайте "Спартака". К столетию клуб намерен представить новую digital-экосистему — в том числе во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, — рассказал Фетисов в интервью "Чемпионату".
Напомним, профиль 20-летнего Урунова пропал с сайта московского клуба. Он также не был заявлен за основную команду москвичей на турнир "Кубок Матч Премьер", который в эти дни проходит в Москве.
Ранее сообщалось о возможности возвращения узбекского футболиста в "Уфу", но стороны не смогли договориться об условиях выплат за трансфер.
Урунов стал игроком "Спартака" летом 2020 года.
"Спартак" удалил профиль Урунова с официального сайта
В "Спартаке" объяснили исчезновение профиля Урунова с сайта клуба
Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов объяснил, почему с сайта клуба пропал профиль полузащитника Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"
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