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Кварацхелия: не знаю, останусь ли я в "Рубине"

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"
Напомним, Хвича Кварацхелия забил единственный гол в матче Кубка Матч Премьер против "Химок" (1:0). Также грузинский футболист был признан лучшим игроком встречи.

"Это последний гол за "Рубин"? Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это не от меня зависит, но я постараюсь забить [еще] много голов здесь", - цитирует Кварацхелию "Матч ТВ".

Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за казанский клуб он сыграл в 51 игре, на счету Кварацхелии 7 мячей и 13 голевых передач.

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Теги: Кварацхелия Рубин
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