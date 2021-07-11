Напомним, Хвича Кварацхелия забил единственный гол в матче Кубка Матч Премьер против "Химок" (1:0). Также грузинский футболист был признан лучшим игроком встречи.
"Это последний гол за "Рубин"? Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Это не от меня зависит, но я постараюсь забить [еще] много голов здесь", - цитирует Кварацхелию "Матч ТВ".
Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за казанский клуб он сыграл в 51 игре, на счету Кварацхелии 7 мячей и 13 голевых передач.
Кварацхелия: не знаю, останусь ли я в "Рубине"
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"
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