"Вероятность ухода этим летом? У меня контракт с "Зенитом", и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю.
Другой российский клуб? На сегодняшний день из "Зенита" - сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб", - цитирует Азмуна "СЭ".
Напомним, что Азмун забил 19 голов в 24 матчах по итогам минувшего розыгрыша РПЛ. Лучшим бомбардиром чемпионата России стал Дзюба - он опередил Азмуна на один гол, проведя 27 матчей.
Сердар Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего за петербургский клуб он сыграл в 83 матчах, забил 52 гола и сделал 19 результативных передач. Контракт 26-летнего иранца заканчивается 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 25 млн евро.
"Зенит" проведет первый официальный матч в субботу, 17 июля. В Калининграде подопечные Семака встретятся с "Локомотивом" в игре за Суперкубок России. Начало этой встречи - в 19:00 мск.
Форвард "Зенита" Азмун заявил, что не собирается переходить в другой российский клуб
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился мнением о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"
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