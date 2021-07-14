Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от арены "красно-белых" в Тушино произошло возгорание. Отмечалось, что загорелся дом, расположенный примерно в 100 метрах от стадиона.
Как сообщил Антон Фетисов, занимающий пост директора по развитию и коммуникациям "Спартака", ситуация с пожаром не повлияла на подготовку команды к матчу с "Рубином".
"Спартак" спокойно готовится к матчу", - сказал Фетисов.
Отметим, что "Спартак" сыграет с "Рубином" сегодня, 14 июля, в поединке Кубка Париматч Премьер. Встреча начнется в 21.00 мск.
Источник: Р-Спорт
Возле стадиона "Спартака" произошел пожар (видео)
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с пожаром возле домашнего стадиона
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с возгоранием, произошедшим возле домашнего стадиона команды в Тушино.
Фото: "Спартак"
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