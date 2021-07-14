Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок Матч Премьер

Химки
2 - 3
СочиЗавершен
Рубин
0 - 4
СпартакЗавершен

В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с пожаром возле домашнего стадиона

В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с возгоранием, произошедшим возле домашнего стадиона команды в Тушино.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от арены "красно-белых" в Тушино произошло возгорание. Отмечалось, что загорелся дом, расположенный примерно в 100 метрах от стадиона.

Как сообщил Антон Фетисов, занимающий пост директора по развитию и коммуникациям "Спартака", ситуация с пожаром не повлияла на подготовку команды к матчу с "Рубином".

"Спартак" спокойно готовится к матчу", - сказал Фетисов.

Отметим, что "Спартак" сыграет с "Рубином" сегодня, 14 июля, в поединке Кубка Париматч Премьер. Встреча начнется в 21.00 мск.

Источник: Р-Спорт

Возле стадиона "Спартака" произошел пожар (видео)

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Фетисов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Федун - о победе "Спартака": сегодня "Рубин" поддавался 2
Голы Соболева и Джикии помогли "Спартаку" разгромить "Рубин" в игре Кубка Париматч Премьер 23
Киевское "Динамо" использует в рекламе продажи абонементов фото фанатов московского клуба 2
Черевченко: Мирзов? У нас есть другие футболисты
"Алашкерт" Григоряна обыграл "Коннах Куэй" и сыграет во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов
Спортивный директор "Рубина" прокомментировал информацию о трансфере Старфельта
"ПСЖ" объявил о подписании Доннаруммы 3
Точилин: к первому матчу в Лиге конференций "Сочи" подойдет уже в более-менее оптимальном состоянии эксклюзив
Терехин: думаю, "Локомотив" обыграет "Зенит" в матче за Суперкубок России 7 эксклюзив
Терехин: лучшего Евро, чем последний, я еще не видел 1 эксклюзив
Яровинский: Кварацхелией интересуются четыре больших клуба
Гол Вагнера Лава помог "Кайрату" победить "Маккаби" и пробиться во второй раунд квалификации ЛЧ 3
Яровинский: было бы некрасиво вести переговоры с Дзагоевым за спиной у ЦСКА. "Рубин" их не ведет и вести не будет 1
У реформы РФС максимум сложности и минимум полезных последствий. Так РПЛ из кризиса не вывести 4
"Рубин" и "Спартак" огласили стартовые составы на матч предсезонного турнира 1
"Сочи" победил "Химки" в игре Кубка Париматч Премьер 1
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с пожаром возле домашнего стадиона
Возле стадиона "Спартака" произошел пожар (видео)
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Гол Шика в ворота сборной Шотландии признан лучшим на Евро 1
Малком сообщил, что вакцинировался "Спутником" 2
Вендел высказался о своей готовности к матчу за Суперкубок с "Локомотивом"
Жоржиньо - о шансах на "Золотой мяч": в этом сезоне никто не завоевал больше титулов, чем я
Геркус: ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут положительных результатов 5
Вендел рассказал о своей любимой позиции на поле
"Тоттенхэм" определился с приоритетной целью на трансферном рынке
Миранчук сообщил о своем прогрессе в изучении итальянского языка
Вендел: интерес ко мне от ЦСКА был, кто-то из представителей клуба приезжал в Бразилию 2
В "Зените" подтвердили информацию о согласии отпустить Малкома на Олимпиаду
СМИ: Месси согласился на 50-процентное снижение зарплаты в "Барселоне" 4
Все новости
-