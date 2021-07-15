Малком отметил, что "Зенит" - единственный топ-клуб в России.
"Для меня в России есть только один топ-клуб — это "Зенит". Никаких других топ-клубов я в Премьер-Лиге не вижу", - сказал Малком.
Напомним, что в прошедшем розыгрыше российской Премьер-Лиги 24-летний Малком поучаствовал в 21 матче, забил три гола и сделал три голевые передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Зените" подтвердили информацию о согласии отпустить Малкома на Олимпиаду
Малком сообщил, что вакцинировался "Спутником"
Малком: в России есть только один топ-клуб - "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Малком заявил, что считает "сине-бело-голубых" единственным топ-клубом в РПЛ.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!