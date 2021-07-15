"Должность коммерческого директора пока остается вакантной. Рустам Махмутов назначен на позицию руководителя направления продаж и маркетинга", - приводит слова Фетисова Sport24.
Ранее Махмутов работал в букмекерской компании "Бинго-Бонго".
24 июля "Спартак" на выезде встретится с казанским "Рубином" в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Ак Барс Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени.
19 июля красно-белые узнают своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.
Рустам Махмутов назначен руководителем направления продаж и маркетинга "Спартака"
Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил о назначении Рустама Махмутова на должность руководителя направления продаж и маркетинга красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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