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Рустам Махмутов назначен руководителем направления продаж и маркетинга "Спартака"

Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил о назначении Рустама Махмутова на должность руководителя направления продаж и маркетинга красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Должность коммерческого директора пока остается вакантной. Рустам Махмутов назначен на позицию руководителя направления продаж и маркетинга", - приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее Махмутов работал в букмекерской компании "Бинго-Бонго".

24 июля "Спартак" на выезде встретится с казанским "Рубином" в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Ак Барс Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени.

19 июля красно-белые узнают своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

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Теги: Спартак Фетисов
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