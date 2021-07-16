"В России детские тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате. Именно от этого зависит зарплата. Не будет побед на турнирах — уволят. Требуют играть попроще. По принципу: подальше от ворот — поближе к премиальным", – написал Иванов в своём блоге на "СЭ".
Ранее СМИ сообщали, что специалисты считают необходимым исключить состязательную составляющую из программы занятий юных игроков в целях полноценного формирования будущего футболиста и накопления базы для дальнейшего прогресса, а не получения сиюминутного результата в моменте.
Полузащитник "Уфы" Иванов: в России детские тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате
Полузащитник "Уфы" Олег Иванов прокомментировал подход к тренировочному процессу детей и юношей в России.
Фото: РПЛ
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