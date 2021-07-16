Полузащитник "Уфы" Иванов: в России детские тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов прокомментировал подход к тренировочному процессу детей и юношей в России.

Фото: РПЛ