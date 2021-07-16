Осинькин - о реформе РПЛ: футбол должен развиваться на периферии, предложенная система не соответствует нашим реалиям

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал свою позицию по отношению к вероятной реформе российского футбола от РФС и компании Hypercube.

Фото: инстаграм Игоря Осинькина