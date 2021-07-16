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Осинькин - о реформе РПЛ: футбол должен развиваться на периферии, предложенная система не соответствует нашим реалиям

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал свою позицию по отношению к вероятной реформе российского футбола от РФС и компании Hypercube.
Фото: инстаграм Игоря Осинькина
"На такую систему перешли маленькие страны – Дания, Бельгия, Швейцария, она не для такой большой страны, как наша.

Очень важно, чтобы футбол развивался на периферии. С этой системой "Зенит", "Спартак", ЦСКА могут не приехать в Самару или Уфу. А болельщиков в регионах мы тоже должны уважать, если хотим привлекать людей на трибуны", – передаёт слова Осинькина Metaratings.ru.

Напомним, проект реформы предполагает два этапа проведения первенства. На первой стадии команды разбиваются на 4 корзины по 4 клуба. Представители одного посева встречаются друг с другом дважды. С каждой командой из других корзин проводится по одной встрече.

На основе результатов первого этапа футбольные коллективы делятся на первую шестерку и замыкающую десятку. Соответственно, верхние команды определяют чемпиона и еврокубковых представителей, а нижние – борются за право остаться в РПЛ.

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Теги: РПЛ Осинькин Крылья Советов
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