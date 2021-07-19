По словам Свищева, законопроект о возвращении пива на российские стадионы прошел первое чтение. Вероятно, к данному вопросу депутаты вернутся осенью, добавил представитель Госдумы.
"Здесь еще важна инициатива от самих федераций, если им этот закон действительно нужен. Со стороны депутатов мы провели несколько круглых столов, встретились с представителями пивной и спортивной индустрий, владельцами стадионов, получили подтверждение от клубов. Мы делаем все, что можем, но чем настойчивее будут стороны, которые я указал выше — тем быстрее законопроект будет принят. Его не отклонили, он прошел первое чтение, так что в новой Думе осенью, надеюсь, вернемся к данному вопросу", - сказал Свищев.
Источник: Sport24
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Свищев рассказал, когда в Госдуме рассмотрят вопрос о возвращении пива на стадионы
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, когда парламентарии вернутся к рассмотрению вопроса о разрешении пива на стадионах.
Фото: РИА Новости
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