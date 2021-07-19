Свищев рассказал, когда в Госдуме рассмотрят вопрос о возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, когда парламентарии вернутся к рассмотрению вопроса о разрешении пива на стадионах.

Фото: РИА Новости