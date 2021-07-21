Управление Роспотребнадзора по Москве установило правила посещения игры 3-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Нижним Новгородом".
Сообщается, что игру смогут посетить не более 500 болельщиков. До этого "Спартака" проведет два матча на выезде. Встреча против "Нижнего Новгорода" состоится 7 августа.
4 августа красно-белые сыграют против "Бенфики" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч также состоится на "Открытие Банк Арене".
Источник: "СЭ".
Источник: на первый домашний матч "Спартака" в РПЛ пустят 500 зрителей. Он состоится через три дня после "Бенфики"
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