Экс-тренер "Сассуоло" прокомментировал слова Дзюбы о Манчини

Бывший тренер "Сассуоло" Геннадий Беленький, работавший с чемпионами Европы Доменико Берарди и Мануэлем Локателли, поделился мнением о наставнике сборной Италии Роберто Манчини.

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