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Экс-тренер "Сассуоло" прокомментировал слова Дзюбы о Манчини

Бывший тренер "Сассуоло" Геннадий Беленький, работавший с чемпионами Европы Доменико Берарди и Мануэлем Локателли, поделился мнением о наставнике сборной Италии Роберто Манчини.
Фото: UEFA / Contributor / Gettyimages.ru
Тренера попросили высказать мнение о Манчини, неудачно работавшем в России с "Зенитом". Ему напомнили о критике в адрес Роберто со стороны форварда петербуржцев Артема Дзюбы.

"А что тут говорить? За него говорят его дела. Вот он выиграл чемпионат Европы, попробуйте повторить. Я всегда за результат и факты", - сказал Беленький.

Отметим, ранее в одном из интервью Дзюба заявил: "Для меня Манчини не тренер, он — бизнесмен".

Напомним, что Манчини привел сборную Италии к победе на Евро-2020. В финале итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 в серии пенальти).

Источник: Матч ТВ

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Теги: Манчини Дзюба Сборная Италии Евро-2020 Зенит
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