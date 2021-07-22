Напомним, что Дриусси высказал недовольство своей позицией на поле, когда общался с болельщиками во время одного из стримов.
Дриусси рассказал о том, как отнесся к переводу на левый фланг из центра нападения. Также он заявил, что повел себя непрофессионально, негативно высказавшись о собственной позиции в системе игры "Зенита". Кроме того, футболист попросил прощения у главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
"Осенью 2018-го Семак перевел меня налево. Знаю, что он объяснял это тем, что оттуда я делаю больше голевых передач. Думаю, в "Зените" на этой позиции я провел много неплохих матчей, но как нападающему мне очень хотелось забивать, а постоянно это делать не получалось.
Затем пришел Азмун, у них с Дзюбой получилась отличная связка – никаких вопросов, что меня ставили на другую позицию. Однако с мыслью об отсутствии голов я так и не справился. Поэтому и случился тот самый стрим. <...> Прошло несколько месяцев, а публично я еще не просил прощения у Семака. Кажется, сейчас лучший момент. Я не должен был обсуждать позицию, тем более ругать ее. Это непрофессионально", - заявил Дриусси.
Напомним, ранее сообщалось, что Дриусси покинет "Зенит" в летнее трансферное окно. Отмечалось, что нападающий продолжит карьеру в одном из клубов МЛС.
Источник: Sports.ru
Источник: Дриусси покинет "Зенит" и перейдет в один из клубов МЛС
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"Публично я еще не просил прощения у Семака. Сейчас лучший момент". Дриусси - о словах про "дерьмовую позицию"
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал свои слова о том, что он "играет на дерьмовой позиции" в петербургской команде.
Фото: "Зенит"
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