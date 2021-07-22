Дриусси рассказал, как предпочел переход в "Зенит" трансферу в "Спартак"

Напомним, что Дриусси перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ривер Плейт". По словам футболиста, тогда же на него вышел "Спартак". Причем москвичи предлагали ему больше денег, чем "Зенит", сообщил игрок.
"Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли "Зенит" и "Спартак", причем москвичи предлагали больше. Долго не думал – тогда в Петербург уже переехал Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что "Зенит" – большой клуб, а Петербург – очень красивый город. Через четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чем не жалею", - заявил Дриусси.
Отметим, ранее стало известно, что Дриусси, вероятно, покинет "Зенит" нынешним летом. Сообщалось, что он продолжит карьеру в МЛС.
Источник: Sports.ru
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Источник: Дриусси покинет "Зенит" и перейдет в один из клубов МЛС
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Фото: "Зенит"
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