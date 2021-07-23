"У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ, — до 500 участников, включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал. Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Татарстана", — приводит слова Авдониной "Бизнес Online".
Ранее пресс-служба "Рубина" сообщила, на матч со "Спартаком" будут допущены болельщики, однако их количество не должно превысить 30-процентной заполняемости стадиона.
Подобная ситуация сложилась и в Ростове, где местная команда будет лишена поддержки фанатов в матче-открытии нового сезона РПЛ против московского "Динамо".
"Рубин" и "Спартак" сыграют между собой 24 июля. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.
Предыдущий матч казанцев и москвичей завершился разгромной победой красно-белых. "Спартак" отправил в ворота "Рубина" четыре безответных мяча. Матч проходил в рамках турнира "Кубок Париматч Премьер".
Роспотребнадзор Татарстана: матч между "Рубином" и "Спартаком" должен пройти без зрителей
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила о том, что матч между "Рубином" и "Спартаком" в рамках 1-го тура РПЛ должен состояться без болельщиков.
Фото: инстаграм "Рубина"
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