— Захарян — суперспособный игрок с высоким футбольным интеллектом, способный обострить игру. Сейчас ему надо улучшать игру в обороне и создавать больше опасных моментов у ворот соперника, — цитирует Шварца Sport24.
18-летний Захарян в прошлом сезоне дебютировал за основной состав "Динамо" при немецком специалисте. После этого молодой футболист попадавал в заявку молодёжной и основной сборной России по футболу.
"Динамо" в первом туре РПЛ обыграло "Ростов". Захарян забил первый гол гостей.
В следующем туре москвичи сыграют на выезде с "Уфой".
Шварц рассказал, в каких компонентах нужно прибавить Захаряну
Наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о полузащитнике Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Динамо"
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