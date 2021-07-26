"Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли. Такого, чтобы мне кто-то звонил, а я сказал "нет", не было. Но на данный момент у меня есть предложения из других чемпионатов, и другие страны мне более интересны. Но то, что я на сто процентов не поеду в Россию, такого я не говорил. Мне звонили из двух российских клубов. Сейчас остается еще один вариант", - приводит слова Джорджевича "РБ Спорт".
Минувший сезон 27-летний черногорец провел в "Арсенале" на правах аренды из "Локомотива". На счету нападающего в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 14 матчей, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джорджевича в 1,2 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к Луке со стороны клубов испанской Ла Лиги.
Джорджевич: мне звонили из двух российских клубов
Экс-форвард "Зенита", "Локомотива" и тульского "Арсенала" Лука Джорджевич, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
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