"Мы договорились о расторжении контракта. А сейчас я собираюсь выслушать разные варианты продолжения карьеры для Луки из Европы, но также и из России. Он - фантастический и бесплатный игрок с опытом, который находится в идеальном возрасте!" - приводит слова Глушевича "СЭ".
Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о расторжении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем по обоюдному согласию сторон.
Лука Джорджевич перешел в "Локомотив" летом 2019 года из "Зенита" за 2,25 млн евро. Минувший сезон 26-летний черногорец провел на правах аренды в тульском "Арсенале". Он сыграл в 14 матчах Российской Премьер-лиги, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.
За "Локомотив" Джорджевич провел 5 матчей, на его счету одна голевая передача. Контракт с "железнодорожниками" у Джорджевича истекал 30 июня 2023 года.
В России Джорджевич выступал за "Зенит". В составе петербуржцев он провел 30 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Джорджевич является обладателем Суперкубка России. За тульский "Арсенал" черногорец уже выступал на правах аренды в период с 2017 по 2019 год. Всего за "оружейников" он сыграл в 64 матчах, забил 18 мячей и сделал 8 голевых передач.
В составе сборной Черногории у Джорджевича 11 матчей и 1 гол.
"Локомотив" расторг контракт с Джорджевичем
Агент Джорджевича: Лука - фантастический и бесплатный игрок
Игорь Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, прокомментировал расторжение контракта игрока с "Локомотивом".
Фото: ФК "Арсенал"
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