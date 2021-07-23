"Сейчас ждём возможность подписания контракта с испанским клубом, поэтому, соответственно, отказали остальным. Да, у нас было два предложения от российских клубов, но от них мы также отказались. Лука хотел бы поехать в Испанию, но если на контакт с нами выйдет какой-то большой российский клуб, Джорджевич готов играть и в России», — передаёт слова Глушевича "РБ-Спорт".
Джорджевич стал свободным агентом в июле текущего года. Ранее нападающий принадлежал московскому "Локомотиву", однако прошлый сезон провёл на правах аренды в тульском "Арсенале", за который в 14 матчах забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
27-летний черногорец имеет опыт выступлений в Испании. В сезоне 2015/16 футболист на правах аренды из "Зенита" провёл за "Понферрадину" из Ла Лиги 2 двадцать четыре матча, в которых отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Джорджевича: мы отказали двум российским клубам, Лука хочет в Испанию
Футбольный агент нападающего Луки Джорджевича Игор Глушевич сделал заявление относительно будущего своего подопечного.
Фото: ФК "Локомотив"
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