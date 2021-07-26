Гендиректор "Сочи" высказался о поражении от "Нижнего Новгорода"

Напомним, что накануне "Сочи" уступил "Нижнему Новгороду" в матче первого тура РПЛ (0:1).
Рубашко отметил, что футболисты "Сочи", возможно, не лучшим образом настроились на игру с "Нижним Новгородом".
"Согласен со словами главного тренера Владимира Федотова, что команде нужно больше забивать. Нужно на каждого соперника настраиваться должным образом. Можно ли связывать поражение с недонастроем? Это надо спрашивать непосредственно у игроков, однако такое бывает, возможно, игроки где-то понадеялись на то, что меньшими силами удастся сделать результат", - сказал Рубашко.
Источник: ТАСС
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Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение команды от "Нижнего Новгорода" в первом туре РПЛ.
Фото: "Сочи"
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