Напомним, ранее СМИ сообщили, что Роман Еременко вошел в тренерский штаб "Тиккурилы" из четвертого дивизиона Финляндии.
Алексей Еременко опроверг данную информацию. По его словам, Роман собирается возобновить карьеру футболиста. Он поддерживает форму с двумя финскими командами и не занимается тренерской деятельностью.
"Нет, Рома не тренирует в четвертой лиге Финляндии. Он поддерживает форму в ФК "Викингит" у тренера Баранова (команда четвертого дивизиона — ред.) <...> Рома с семьей сейчас в Хельсинки, и когда "Викингит" бывает в столице, тренируется с ними, помогает на матчах. А когда гостит у родителей — это 460 километров от Хельсинки — тренируется с "Яро". Но это всё неофициально. Брат просто поддерживает форму, пока мы не найдем для него хороший вариант", - сказал Алексей Еременко.
Источник: Чемпионат
Роман Еременко поддерживает форму в двух финских командах. Полузащитник намерен возобновить карьеру
Экс-игрок раменского "Сатурна" Алексей Еременко прокомментировал данные о том, что его брат, бывший хавбек "Ростова" Роман Еременко, тренирует команду из четвертого дивизиона Финляндии.
Фото: "Ростов"
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