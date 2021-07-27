Роман Еременко поддерживает форму в двух финских командах. Полузащитник намерен возобновить карьеру

Экс-игрок раменского "Сатурна" Алексей Еременко прокомментировал данные о том, что его брат, бывший хавбек "Ростова" Роман Еременко, тренирует команду из четвертого дивизиона Финляндии.

Фото: "Ростов"