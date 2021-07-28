"Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.
Почему? Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что со мной не продлились. Разговаривал с руководством по ходу сезона - тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлен. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался.
Есть ли обида? Да что обижаться-то? Честно, меня уже трудно чем-то удивить в футболе. Я спокоен. Остальное пусть остается на их совести", - приводит слова Григалавы Sport24.
Центральный защитник пополнил состав тульского "Арсенала" зимой 2017 года на правах свободного агента. На счету 31-летнего грузина за "оружейников" 93 матча во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Ранее в России Григалава защищал цвета "Ростова", ростовского СКА, "Москвы", нижегородской "Волги", самарских "Крыльев Советов" и махачкалинского "Анжи".
Также на счету Гии 34 матча без забитых мячей в футболке национальной сборной Грузии.
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Григалава: был уверен, что останусь в "Арсенале". Пусть будет на их совести
Бывший защитник "Арсенала" Гиа Григалава прокомментировал ситуацию с непродлением контракта с тульским клубом.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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