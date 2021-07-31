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"Иногда дело доходит просто до смешного". Газизов - о судействе после матча с "Динамо"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснениями по работе арбитра в матче с "Динамо" (2:3).
Фото: "Уфа"
Газизов сообщил, что "Уфа" обратится в ЭСК и отметил, что иногда в работе российских судей дело доходит до смешного.

"Не люблю говорить о судействе, но сегодня некоторые моменты вызвали вопросы, за разъяснением которых мы обратимся в ЭСК. Вопросы по поводу трактования одинаковых эпизодов по-разному возникают у многих. Мы не можем понять, почему принимаются именно такие решения. Иногда дело доходит просто до смешного", - сказал Газизов.

Отметим, что сегодня, 31 июля, "Уфа" уступила "Динамо" дома со счетом 2:3 в матче второго тура РПЛ. Москвичи вели со счетом 2:0 после первого тайма благодаря двум голам с пенальти в исполнении Даниила Фомина. Во втором тайме уфимцы остались в меньшинстве из-за удаления, но сумели сравнять счет. "Динамо" забило победный гол на 89-й минуте - отличился Себастьян Шиманьски.

Источник: Sport24

"Динамо" обыграло "Уфу", пропустив два гола в большинстве

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Теги: УФА Динамо Газизов
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