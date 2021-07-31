— Не готов пока ничего комментировать. Слухи вокруг команды? Надеюсь, что это всего лишь слухи, — цитирует Куликова Sport24.
Ранее появилась информация, что в "Локомотиве" готовится тотальная распродажа игроков основного состава. В том числе, в клубе могут рассмотреть уход главного тренера Марко Николича.
Первым футболистом на выход оказался полузащитник Гжегож Крыховяк, который в скором времени подпишет соглашение с "Краснодаром".
Полузащитник "Локо" Куликов — о ситуации в клубе: надеюсь, что это всего лишь слухи
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов высказался на тему ситуации в команде.
Фото: ФК "Локомотив"
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