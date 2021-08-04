Булыкина спросили, почему он не хочет становиться тренером. Дмитрий в ответ заявил, что перерос эту профессию. По словам Булыкина, он начал развиваться дальше и прошел курсы УЕФА по спортивному менеджменту.
"Считаю, что перерос уже это. Многое понимаю в тренерской профессии, у нас были хорошие курсы, нам качественно объясняли теорию, и практику мы неплохую прошли. <...> Я начал дальше развиваться и уже дорос до спортивного менеджмента. Прошел курсы УЕФА, причем сделал это первый в России. Потом на эту программу поступили еще Аршавин и Смертин", - заявил Булыкин.
Источник: Матч ТВ
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Булыкин: считаю, что уже перерос профессию тренера. Я начал развиваться дальше и дорос до спортивного менеджмента
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, почему не хочет работать тренером.
Фото: РИА Новости
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