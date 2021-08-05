Напомним, ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что трансфер 24-летнего бразильца обойдется российскому клубу в 15 млн евро плюс 20% будут выплачены "РБ Брагантино" с дальнейшей продажи.
"Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо", - цитирует Гарсию Sport24.
В сезоне-2020 бразильской Серии A Клаудиньо стал лучшим бомбардиром, отметившись 18-ю забитыми мячами. Всего за "Ред Булл Брагантино" хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 32 гола и 25 результативные передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии на его счету 5 матчей и одна голевая передача.
Источник: Клаудиньо переходит в "Зенит" за 15 млн евро
Агент Клаудиньо подтвердил переговоры с "Зенитом"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо, подтвердил, что бразильский клуб ведет переговоры с "Зенитом" по трансферу игрока.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!