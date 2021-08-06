"Со вчерашнего дня Месси находится в Москве, он уже встречался с Желько Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет, ха-ха. Конечно, это была шутка. Думаю, у Месси уже есть четкое понимание по поводу своего будущего. Не думаю, что Месси возьмет телефон и будет разговаривать с Желько Бувачем", - приводит слова Шварца Sport24.
Напомним, 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента с 1 июля. "Барселона" договорилась с Месси о заключении нового трудового соглашения, но сделать этого не получилось из-за экономических и структурных препятствий, которые связаны с нормами Ла Лиги.
8 августа в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" на своем поле будет принимать ЦСКА. Стартовый свисток матча на "ВТБ Арене" прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Шварц: Месси в Москве, уже встречался с Желько Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц ответил на вопрос о возможности приглашения в стан бело-голубых нападающего Лионеля Месси, покинувшего "Барселону".
Фото: ФК "Динамо"
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