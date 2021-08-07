Агент сообщил, что Фернандо, пребывающий в статусе свободного агента, хочет вернуться в "Спартак". По словам Де Фарии, футболист ждет предложения от "красно-белых".
"Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждем предложение от "Спартака". Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией", - сказал агент.
Напомним, что 29-летний Фернандо играл за "Спартак" в период с 2016 по 2019 год.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент: Фернандо ждет предложения от "Спартака". Он любит клуб и хочет вернуться
Агент Матеус Де Фария, представляющий интересы бывшего хавбека "Спартака" Фернандо, высказался о ситуации с будущим футболиста.
Фото: РИА Новости
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