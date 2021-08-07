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Мележиков прокомментировал поражение "Спартака" и ситуацию вокруг клуба

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков дал комментарий после домашнего поражения красно-белых от "Нижнего Новгорода" (1:2) в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: youtube.com
- Нужно поддерживать футболистов и дальше, а в команде они разберутся. Я всегда за игроков. Надеюсь, что скоро у нас появится новый спортивный директор. Не могу сказать, когда именно, но думаю, что не на следующей неделе. Конечно, я постоянно на связи с владельцем клуба. Его настроение? А какое у него сейчас может быть настроение? - передает слова Мележикова "РБ Спорт".

В матче 3 тура Российской премьер-лиги "Спартак" потерпел на своем поле поражение со счетом 1:2 от "Нижнего Новгорода", возглавляемого экс-нападающим "Зенита" и сборной России Александром Кержаковым. 5 августа красно-белый клуб со скандалом покинул спортивный директор Дмитрий Попов, который после ухода из "Спартака" создал свой телеграм-канал и вступил в интернет-перепалку с женой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой с выкладыванием скринов переписки на служебные темы.

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Теги: Спартак Мележиков
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