"Отступать сегодня было некуда ни нам, ни сопернику. Поэтому получилась такая непростая и тяжёлая игра. Самое главное, что ребята выстояли и добились этой важнейшей победы. Она добавит психологической уверенности. Сегодня обязательно надо было выиграть, набрать три очка, и мы это сделали. Нам нужно немного времени, потому что у нас много новых игроков. Все должны сыграться, почувствовать друг друга, чтобы тот потенциал, который у нас есть, был полностью реализован", — передаёт слова Аджоева "Чемпионат".
В матче третьего тура РПЛ туляки на своём поле принимали самарские "Крылья Советов". В первом тайме "Арсенал" усилиями Зурико Давиташвили, пополнившего команду на правах свободного агента в текущее межсезонье, и Даниила Хлусевича отправил два мяча в сетку ворот соперника. В начале второй половины встреча лучший бомбардир прошлого розыгрыша ФНЛ Иван Сергеев открыл счёт своим голам в РПЛ, однако большего "Крыльям Советов" достичь не удалось.
В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Краснодаром". "Крылья Советов" отправятся в Казань на встречу с "Рубином".
"Арсенал" одержал первую победу в текущем розыгрыше РПЛ, обыграв "Крылья Советов"
Аджоев - об игре "Арсенала" и "КС": сегодня было некуда отступать ни нам, ни сопернику
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал игру команды после победного матча против "Крыльев Советов" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал"
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