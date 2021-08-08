"Я слежу за началом тренерской карьеры Саши в российском чемпионате. Вчера он обыграл "Спартак", и я очень рад за него и его команду. Пока прошло мало времени, но я могу сейчас уверенно заявить, что он станет большим тренером.
Запомните, Саша в будущем станет одним из лучших российских тренеров и, быть может, лет через 10, а может и раньше, возглавит сборную России", – передаёт слова Петржелы Metaratings.ru.
По итогам прошлого сезона "Нижний Новгород" поднялся в высший дивизион российского футбола. В первых трёх турах РПЛ команда не потерпела ни одного поражения, набрав семь очков из девять возможных.
"Нижний Новгород" обыграл "Сочи" с минимальным счётом, далее последовала результативная ничья с "Уралом" - 1:1. Вчера в рамках третьего тура РПЛ команда Кержакова обыграла московский "Спартак" со счётом 1:2.
До окончания матчей "Динамо" и "Рубина", способных обойти "Нижний Новгород" в таблице, клуб располагается на третьей строчке чемпионата России.
Петржела: Кержаков станет большим тренером и возглавит сборную России
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о тренерских перспективах Александра Кержакова, руководящего "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Зенит"
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