Петржела поздравил "Зенит" с трансфером и заявил, что у клуба есть еще один повод для гордости, поскольку в команде будут выступать два олимпийских чемпиона. Напомним, что ранее Клаудиньо и полузащитник "сине-бело-голубых" Малком стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. В финале бразильцы обыграли Испанию со счетом 2:1, Малком забил победный гол.
"Поздравляю "Зенит" с приобретением Клаудиньо. Теперь у "Зенита" есть еще один повод для гордости — два олимпийских чемпиона, при этом играющие в одной сборной.
Я думаю, что Малком и Клаудиньо — это те легионеры, чья польза совершенно ясна. Да, в клубе должны играть и местные футболисты, но я точно знаю, что Сергей Семак найдет правильную позицию для каждого игрока команды в каждом отдельном матче", - отметил Петржела.
Напомним, ранее "Зенит" объявил о договоренности по трансферу Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино".
Источник: Sport24
"Зенит" объявил о договоренности с "Ред Булл Брагантино" по переходу Клаудиньо
Семак прокомментировал предстоящий переход Клаудиньо в "Зенит"
Петржела прокомментировал переход олимпийского чемпиона Клаудиньо в "Зенит"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал переход полузащитника Клаудиньо в петербургский клуб.
Фото: "Зенит"
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