"Схема может перестроиться в любой момент, скоро ждем Фукса. Если взять первый тайм, то игра в защите была хороша, оценил бы на 5 с минусом. Во втором тайме играли очень нервно. Совершали много глупых и неоправданных ошибок.
Почему не вышел Алан Дзагоев? Он испытывает дискомфорт с ахиллом, ждем его возвращения к следующей игре", - приводит слова Березуцкого Матч ТВ.
ЦСКА уступил "Динамо" в третьем туре РПЛ со счетом 1:2. Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий ЦСКА Чидера Эджуке. В конце первого тайма из-за травмы поле покинул нападающий "армейцев" Антон Заболотный. На 58-й минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, реализовав пенальти, сделал счет 1:1, а спустя 15 минут Фомин вывел "бело-голубых" вперед.
ЦСКА идет на 9-м месте в таблице чемпионата России, в активе команды 3 очка. В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют против "Ростова" (14 августа, 20:00 мск).
А. Березуцкий: у Дзагоева дискомфорт с ахиллом. Ждем возвращения к следующей игре
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему в матче 3-го тура РПЛ против "Динамо" (1:2) не появился на поле полузащитник Алан Дзагоев.
Фото: ПФК ЦСКА
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