- В чем причина поражения? Я никогда не обсуждал судейский корпус, но здесь был беспредел, - сказал Боков. - Человек по фамилии Безбородов пошел смотреть VAR и не увидел того, что не было пенальти. Он увидел то, что он хотел увидеть. Я без предрассудков. Я не знаю, кто там сидел на VAR, я не знаю, какие там у них мысли, но такой пенальти - это абсурд, просто абсурд! Я могу со всеми поспорить, кто мне бросит вызов из судейского комитета. Я со всеми могу поспорить. Потому что я прошел всю футбольную школу. Поиграл, знаю все правила. Здесь просто были закрыты глаза на все. Думаю, что из-за этого сломалась игра ЦСКА.
Да, я не умаляю достоинства "Динамо", и здесь претензий нет. Динамовцы - молодцы, они до конца боролись. Но я крайне возмущен назначением этого пенальти в ворота ЦСКА.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Боков - о пенальти в ворота ЦСКА: Безбородов увидел то, что хотел увидеть
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал поражение от "Динамо" в третьем туре РПЛ (1:2), выразив недовольство судейством в матче.
Фото: "Getty Images"
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