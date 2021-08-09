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Федотов: в Грозном правы, когда возмущаются судейством. "Ахмат" просто так это не оставит

Российский судья Игорь Федотов высказался о работе арбитров в матче третьего тура РПЛ "Рубин" - "Ахмат" (2:1).
Фото: РИА Новости
Федотов отметил, что главный арбитр матча Павел Кукуян допустил две результативные ошибки в пользу "Рубина". Также он выразил уверенность в том, что "Ахмат" будет добиваться справедливости в вопросе с судейством игры против "Рубина". Кроме того, Федотов назвал двоих российских судей, выделяющихся на общем фоне.

"В Грозном правы, когда возмущаются судейством. Две результативные в пользу одной команды – это беда. Я бы понял, если бы они были в разные стороны, такое бывает, но против одной команды – беда. "Ахмат" просто так это не оставит.

Не надо было гладить Кукуяна по голове и рассказывать, какая он звезда. Ему раздали 158 привилегий, а он сгорел. Он еще и не бежит совсем! У нас хороших судей двое: Карасев и Безбородов, а остальные судят, как пойдет", - сказал Федотов.

Источник: Чемпионат

"Ахмат" обратится в ЭСК РФС с просьбой оценить работу судей в матче с "Рубином"

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Теги: Федотов Ахмат Кукуян
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