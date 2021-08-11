По сообщениям источника, игрок уже отправился в расположение волгоградцев.
Бавин исчез из заявки "Урала" в РПЛ на нынешний сезон.
"Ротор" заинтересован в подписании контракта с полузащитником с начала лета.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
В текущем сезоне Бавин не выходил на поле в составе основной команды екатеринбуржцев. В прошлом чемпионате во время зимнего перерыва игрок отправился в аренду в "Тамбов". После возобновления первенства полузащитник провёл за "волков" десять матчей, отличившись результативной передачей.
Контракт игрока с "Уралом" рассчитан до конца июня 2022 года.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: "Ротор" пополнит хавбек "Урала" Бавин
Полузащитник екатеринбургского "Урала" Юрий Бавин может продолжить карьеру в "Роторе".
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!