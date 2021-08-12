"В ближайшее время", - ответил Мележиков в интервью "Р-Спорт" на вопрос, когда будет продлен контракт с Джикией.
Напомним, нынешнее соглашение Джикии со "Спартаком" истекает 30 июня следующего года. В составе "красно-белых" 27-летний футболист выступает с 2017 года. В минувшем сезоне Георгий Джикия сыграл в 28 матчах РПЛ, на его счету 1 голевая передача. Всего за "Спартак" Джикия провел 137 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
"Спарта" в субботу, 14 августа, сыграет против "Урала" в рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги. На этой неделе подопечные Витории уступили "Бенфике" в ответном матче и завершили выступление в Лиге чемпионов. Теперь "красно-белые" сыграют в групповом этапе Лиги Европы.
"Спартак" в ближайшее время продлит контракт с Джикией
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб в ближайшее время продлит контракт с защитником Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
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