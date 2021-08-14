- Мы не получали никаких предложений, хотя у нас были предварительные переговоры со "Спартаком". Мы тщательно следим за ситуацией, - передает слова Де Фарии "Евро-Футбол.Ру".
29-летний бразильский полузащитник Фернандо в июле 2019 года перешел из "Спартака" в китайский "Бэйцзин Гоань", общая сумма трансферной компенсации за игрока в итоге составила 15 миллионов евро. За красно-белых хавбек провел 98 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
Агент Фернандо прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в "Спартак"
Агент экс-хавбека московского "Спартака" Фернандо Матеус Де Фария дал комментарий по возможному возвращения футболиста к красно-белым.
Фото: РИА Новости
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