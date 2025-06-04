"Для "Пари НН" хорошая новость, что клубы проголосовали за их сохранение в РПЛ вместо «Химок».Как я могу желать что-то плохое Нижнему Новгороду? Я могу пожелать только поменять всё футбольное руководство, которое довело до этого состояния. Команда де-юре вылетела. Всё остальное — футбольные игры. Клуб оставили — теперь надо, чтобы играли в РПЛ не так, как в этом сезоне. Всех одной метёлкой из клуба — и до свидания. Не надо искать, кто там прав и виноват", — приводит слова Овчинникова "Чемпионат".
3 июня стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги на общем собрании приняло решение рекомендовать исполкому Российского футбольного союза рассмотреть кандидатуру нижегородского "Пари НН" в качестве замены подмосковных "Химок", которые не получили лицензию, необходимую для выступления в следующем сезоне чемпионата России.
"Пари НН" в сезоне-2024/25 занял тринадцатое место в итоговой турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матчах проиграл футбольному клубу "Сочи" (общий счёт двухматчевого противостояния - 4:3 в пользу "южан").
Овчинников: желаю "Пари НН" поменять всё руководство, которое довело до вылета команды
Футбольный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новость, что клубы РПЛ проголосовали за сохранение "Пари НН" в элитном дивизионе чемпионата России.
Фото: ФК "Пари НН"