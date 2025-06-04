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Кисляк ответил на вопрос о возможном переходе из ЦСКА в "Спартак"

Полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
"На данный момент не допускаю, что могу перейти в "Спартак". Почему? Вы сами все понимаете", — приводит слова Кисляка Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности московского "Спартака" в подписании полузащитника столичного ЦСКА Матвея Кисляка. В сезоне-2024/25 игрок принял участие в 33 официальных матчах, забил 4 гола, отдал 1 передачу, получил 7 предупреждений.

Действующее соглашение хавбека и "армейского" клуба рассчитано на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

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