Кисляк ответил на вопрос о возможном переходе из ЦСКА в "Спартак"

"На данный момент не допускаю, что могу перейти в "Спартак". Почему? Вы сами все понимаете", — приводит слова Кисляка Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности московского "Спартака" в подписании полузащитника столичного ЦСКА Матвея Кисляка. В сезоне-2024/25 игрок принял участие в 33 официальных матчах, забил 4 гола, отдал 1 передачу, получил 7 предупреждений.
Действующее соглашение хавбека и "армейского" клуба рассчитано на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 4 миллиона евро.