Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Крылья Советов" и "Эммен" почти согласовали переход 26-летнего футболиста. Отмечалось, что сумма трансфера составит 200 тысяч евро.
Андреев сообщил, что сейчас нужно решить вопросы с визой, а затем игрок должен будет пройти медосмотр.
"Пока что ждем документы. Сначала надо решить визовые вопросы, потом будет медосмотр. После этого можно будет разговаривать о переходе", - сказал гендиректор "Крыльев".
Источник: Sport24
"Надо решить визовые вопросы, потом будет медосмотр". Гендиректор "Крыльев" - о трансфере Бейла
Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев рассказал о ситуации с потенциальным трансфером правого защитника Гленна Бейла в самарский клуб.
Фото: Getty Images
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