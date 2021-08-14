Игра четвертого тура российской Премьер-Лиги "Ростов" - ЦСКА пройдет 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. Отмечается, что Карпин прибыл на "Ростов Арену", где пройдет матч.
Отметим, что на данный момент "Ростов" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. ЦСКА пребывает на 11-м месте в таблице (три очка).
Источник: Матч ТВ
Норманн - в основе "Ростова", Влашич и Чалов - в стартовом составе ЦСКА
Карпин прибыл на матч "Ростов" - ЦСКА
Наставник сборной России Валерий Карпин приехал на матч "Ростов" - ЦСКА.
Фото: РФС
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