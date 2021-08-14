Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
1 - 2
УфаЗавершен
Спартак
1 - 0
УралЗавершен
Ахмат
2 - 1
Динамо2 тайм
П1 1.57X 3.25П2 9
Ростов
1 - 2
ЦСКА2 тайм
П1 19X 5П2 1.25

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 1
ТорпедоЗавершен
Енисей
1 - 0
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Оренбург
2 - 1
ВелесЗавершен
КАМАЗ
3 - 0
Металлург ЛпЗавершен
Нефтехимик
3 - 0
ФакелЗавершен
Краснодар-2
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Кубань
1 - 0
ТекстильщикЗавершен
Ротор
1 - 1
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
5 - 1
ЛидсЗавершен
Бернли
1 - 2
БрайтонЗавершен
Лестер Сити
1 - 0
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
3 - 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
3 - 1
СаутгемптонЗавершен
Уотфорд
3 - 2
Астон ВиллаЗавершен
Норвич Сити
0 - 3
Ливерпуль2 тайм
П1 100X 17

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
0 - 1
Леванте1 тайм
П1 12X 4.5П2 1.33
Мальорка
1 - 0
Бетис1 тайм
П1 1.44X 4П2 9
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.6
Осасуна
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
1 - 1
БайерЗавершен
Арминия
0 - 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
5 - 1
Гройтер ФюртЗавершен
Аугсбург
0 - 4
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
1 - 0
БохумЗавершен
Боруссия Д
5 - 1
Айнтрахт2 тайм
X 250П2 250

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
0 - 4
НиццаЗавершен
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат
П1 1.22X 7.2П2 13

Витория отреагировал на критику болельщиков "Спартака" в адрес игроков

Главный тренер "Спартака" Руй Витория выразил мнение о критике со стороны болельщиков в адрес команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Конечно, я еще не настолько хорошо владею русским языком, чтобы понимать, что поют и кричат с трибун. В любом случае, я уважаю мнение болельщиков, мы сами должны отвечать на критику своей игрой и результатами", - сказал Витория.

Отметим, что "Спартак" обыграл "Урал" в матче четвертого тура РПЛ со счетом 1:0. Зобнин забил единственный гол в этой встрече. Он отличился на 27-й минуте матча.

По ходу игры "Спартак" - "Урал" болельщики "красно-белых", собравшиеся на трибунах, критиковали владельца клуба Леонида Федуна. Также они вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака".

"Спартак" набрал 6 очков после 4-х туров и занимает 7-е место в турнирной таблице. В 5-м туре подопечные Витории в гостях сыграют против тульского "Арсенала".

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Витория Спартак Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Тарханов - о лимите на легионеров: считаю, что надо своих футболистов активно развивать эксклюзив
Тарханов: у футболистов "Урала" и "Спартака" ноги не бежали. Футбол скучный был 1 эксклюзив
Кавазашвили: Федуну нужно уйти из футбола эксклюзив
Витория отреагировал на критику болельщиков "Спартака" в адрес игроков
Червиченко: отмена лимита ослабит нашу сборную 8 эксклюзив
Червиченко - о победе "Спартака" над "Уралом": мне кажется, аутсайдера надо обыгрывать как-то более убедительно эксклюзив
Березуцкий - о возможном уходе Влашича: он игрок ЦСКА
Витория прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"
Зобнин: после победы над "Уралом" мы поблагодарили фанатов, а они - нас. Ничего сверхъестественного не было 1
"Спартак" прервал серию поражений минимальной, но уверенной победой. Дебют Шалимова в "Урале" омрачен 9
Карпин прибыл на матч "Ростов" - ЦСКА 2
"Уфа" на выезде нанесла первое поражение в РПЛ "Нижнему Новгороду" 5
Гол Зобнина принес "Спартаку" победу над "Уралом" 39
"Ахмат" - "Динамо". Макаров, Захарян и Тюкавин - в основном составе гостей 1
Норманн - в основе "Ростова", Влашич и Чалов - в стартовом составе ЦСКА 4
"Челси" начал сезон в АПЛ с домашней победы над "Кристал Пэлас"
Непомнящий - о трансфере Клаудиньо: интересный игрок, нужное приобретение для "Зенита"
"Краснодар" объявил о трансфере 18-летнего полузащитника Никиты Кривцова
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 12
"Мы за "Спартак" без этого срама!" Фанаты "красно-белых" критикуют Федуна и Зарему на матче с "Уралом" 8
Болельщики "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков команды (фото) 17
"Иван, выздоравливай!" Игроки "Нижнего Новгорода" поддержали Миладиновича перед матчем с "Уфой" (фото)
Шалимов: "Урал" находится под большим давлением 1
Мележиков: продление Джикии? Все завтра
Капелло: полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России 2
"Надо решить визовые вопросы, потом будет медосмотр". Гендиректор "Крыльев" - о трансфере Бейла 5
"Спартак" - "Урал". Крал и Ломовицкий - в стартовом составе хозяев, Соболев остался в запасе 5
Стали известны составы команд на матч "Нижний Новгород" - "Уфа"
"МЮ" разгромил "Лидс". Фернандеш оформил хет-трик, Погба сделал четыре ассиста
Погба сделал четыре голевые передачи в матче с "Лидсом"
Все новости
-