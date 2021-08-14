"Конечно, я еще не настолько хорошо владею русским языком, чтобы понимать, что поют и кричат с трибун. В любом случае, я уважаю мнение болельщиков, мы сами должны отвечать на критику своей игрой и результатами", - сказал Витория.
Отметим, что "Спартак" обыграл "Урал" в матче четвертого тура РПЛ со счетом 1:0. Зобнин забил единственный гол в этой встрече. Он отличился на 27-й минуте матча.
По ходу игры "Спартак" - "Урал" болельщики "красно-белых", собравшиеся на трибунах, критиковали владельца клуба Леонида Федуна. Также они вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака".
"Спартак" набрал 6 очков после 4-х туров и занимает 7-е место в турнирной таблице. В 5-м туре подопечные Витории в гостях сыграют против тульского "Арсенала".
Источник: Sport24
Витория отреагировал на критику болельщиков "Спартака" в адрес игроков
Главный тренер "Спартака" Руй Витория выразил мнение о критике со стороны болельщиков в адрес команды.
Фото: "Матч ТВ"
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