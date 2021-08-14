"Определились ли мы с кандидатурой спортивного директора? Не буду комментировать фамилии, но список есть. Окончательных договоренностей нет, но мы в прямой коммуникации. Мы стараемся получать объективное мнение из различных источников, чтобы не принимать самоличное решение", - сказал Мележиков.
Пост спортивного директора "Спартака" покинул Дмитрий Попов. Заявление об уходе он сделал после поражения москвичей в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2). Во вторник "красно-белые" вылетели из этого еврокубка, уступив лиссабонцам и в ответном матче со счетом 0:2. Теперь "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
"Спартак" одержал победу над "Уралом" в матче четвертого тура российской Премьер-Лиги (1:0). Матч прошел на стадионе "Спартака" "Открытие Банк Арена". Единственный гол в игре забил хавбек "красно-белых" Роман Зобнин. Он отличился на 27-й минуте встречи. "Спартак", набрав шесть очков, пребывает на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Мележиков - о спортивном директоре "Спартака": окончательных договоренностей нет, но мы в прямой коммуникации
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о ситуации со спортивным директором клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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