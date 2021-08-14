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Генеральный директор "Спартака" высказался о возможном возвращении Фернандо в клуб

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал информацию о заинтересованности клуба в услугах полузащитника Фернандо.
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее агент Фернандо заявил, что "Спартак" интересовался возможностью подписания игрока.

Мележиков сообщил, что инициатива исходила не от "Спартака", а от агента футболиста.

"Это была инициатива не "Спартака", а его агента. Я ему ответил, что мы рассматриваем эту возможность при условии, что это будет одобрено главным тренером и если у нас будет свободное место легионера", - сказал Мележиков.

Отметим, 29-летний бразилец Фернандо выступал за "Спартак" в период с 2016 по 2019 год. Сейчас Фернандо является игроком китайского "Бэйцзин Гоань".

Источник: Матч ТВ

Агент Фернандо рассказал об интересе к игроку со стороны "Спартака"

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Теги: Фернандо Мележиков Спартак
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