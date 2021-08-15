По словам Анохина, приезд таких легионеров нужен чемпионату России.
"Трансфер Клаудиньо - это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо - это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов", - приводит слова Анохина "Известия".
Бразильский полузащитник Клаудиньо перешел из "Ред Булл Брагантино" в "Зенит". Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо поучаствовал во всех шести матчах турнира на Играх в Токио и помог команде завоевать золотые медали соревнований.
В сезоне-2020 бразильской Серии A Клаудиньо стал лучшим бомбардиром, отметившись 18-ю забитыми мячами. Всего за "Ред Булл Брагантино" хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 32 гола и 25 результативные передачи.
Сегодня, петербургский "Зенит" сыграет в гостях против "Локомотива" в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги. Матч в Москве на "РЖД Арене" начнется в 17:30 мск. Подопечные Семака в этом сезоне идут без потерь, набрав в 3-х матчах 9 очков.
Гендиректор "Химок": трансфер Клаудиньо - это то, что нужно российскому футболу
Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин положительно оценил подписание "Зенитом" полузащитника Клаудиньо.
Фото: ТАСС
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