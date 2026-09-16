Карседо объяснил выход Угальде и Даку в старте на игру с "Факелом"

"Почему решили использовать двух нападающих одновременно? Я думаю, что у них хорошая химия, взаимопонимание.
Они хорошо работают. Посмотрим, как это сработает сегодня", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и "Факелом" состоится сегодня, 16 сентября. Игра 8-го тура чемпионата России пройдет на "Лукойл Арене" в Москве и начнется в 18:30 по местному времени.
Ранее красно-белые опубликовали стартовый состав на эту встречу. С первых минут на поле появится связка нападающих Угальде и Даку.