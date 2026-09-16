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Карседо объяснил выход Угальде и Даку в старте на игру с "Факелом"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал, почему решил выпустить нападающих Манфреда Угальде и Мирлинда Даку в стартовом составе на матч 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Почему решили использовать двух нападающих одновременно? Я думаю, что у них хорошая химия, взаимопонимание.

Они хорошо работают. Посмотрим, как это сработает сегодня", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Матч между "Спартаком" и "Факелом" состоится сегодня, 16 сентября. Игра 8-го тура чемпионата России пройдет на "Лукойл Арене" в Москве и начнется в 18:30 по местному времени.

Ранее красно-белые опубликовали стартовый состав на эту встречу. С первых минут на поле появится связка нападающих Угальде и Даку.

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