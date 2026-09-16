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«Махачкала после мощного старта «сдувается». Рабинер - о предстоящем матче «Динамо» с ЦСКА

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.info предположил, как сложится матч 9-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Очень сложный матч для прогноза. «Армейцы» набрали ход с точки зрения игры. И с характером, как показали игры в Питере и в меньшинстве с «Рубином», тоже полный порядок. Вообще играют очень смело.

Что касается пришедшего Олейникова, мне кажется, что вновь начнет со скамейки. Молодому тренеру нужно показывать уважение к тем футболистам, которые добились на старте достаточно неожиданного результата. Команда по-прежнему идет без поражений, а человек только-только пришел. Вот в паузе на сборные начнет потихонечку вписываться. Скорее появится кто-то из четверки – Козлов, Попович, Алвеш, Кармо, которые вообще не выходили в двух последних матчах. ЦСКА тем и хорош, что все время «выстреливает» кто-то новый.

В то же время Махачкала после мощного стартового рывка потихонечку «сдувается». В грозном дважды вели в счете, но все равно проиграли. Это тоже может негативно воздействовать на психологию команды Вадима Евсеева. Где-то и в матче с ЦСКА оборона даст сбой – 0:1.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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