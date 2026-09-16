Полузащитник "Краснодара" поделился ожиданиями от матча против "Оренбурга"

Игрок "Краснодара" Александр Черников высказался в преддверии гостевой игры с "Оренбургом" в 9-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

"Кого из игроков "Оренбурга" назвал бы самым неудобным соперником? Отмечу всю команду — против них всегда было непросто играть, особенно у них дома.