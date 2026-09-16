Полузащитник "Краснодара" поделился ожиданиями от матча против "Оренбурга"

"Кого из игроков "Оренбурга" назвал бы самым неудобным соперником? Отмечу всю команду — против них всегда было непросто играть, особенно у них дома.
Искусственное поле? В этом плане особенностей в тренировочном процессе нет. Во время игры первые 10-15 минут на искусственном поле нужно адаптироваться", - сказал Черников.
Матч между "Оренбургом" и "Краснодаром" в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.
Напомним, после окончания этого тура чемпионат России уйдет на международную паузу, которая продлится до октября.
Источник: ФК "Краснодар"