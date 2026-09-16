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Полузащитник "Краснодара" поделился ожиданиями от матча против "Оренбурга"

Игрок "Краснодара" Александр Черников высказался в преддверии гостевой игры с "Оренбургом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кого из игроков "Оренбурга" назвал бы самым неудобным соперником? Отмечу всю команду — против них всегда было непросто играть, особенно у них дома.

Искусственное поле? В этом плане особенностей в тренировочном процессе нет. Во время игры первые 10-15 минут на искусственном поле нужно адаптироваться", - сказал Черников.

Матч между "Оренбургом" и "Краснодаром" в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

Напомним, после окончания этого тура чемпионат России уйдет на международную паузу, которая продлится до октября.

Источник: ФК "Краснодар"

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