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"Енисей" прервал длительную серию без побед в первом матче без Ташуева

"Енисей" одержал дома волевую победу над тульским "Арсеналом" в матче 11-го тура Первой лиги (3:1).
Фото: ФК "Енисей"
Гости вышли вперед на 27-й минуте после точного удара нападающего Рашида Магомедова. На 41-й минуте полузащитник Александр Надольский сравнял счет, а дубль форварда Андрея Окладникова принес хозяевам поля долгожданные три очка.

Таким образом красноярская команда прервала семиматчевую серию без побед в первой же игре после ухода главного тренера Сергея Ташуева.

Первая лига

12 тур

Голы: Надольский, 41, Окладников, 68, 78 - Магомедов, 27.

"Енисей": Антипин, Богатырёв, Чуканов, Шершов (Гюрджан, 77), Масловский, Батырев, Канаплин (Печура, 72), Иванов, Надольский, Мазурин (Тлехугов, 66), Раткович (Окладников, 46).

"Арсенал" Тула: Мелихов, Пенчиков, Алёхин, Кармаев, Исаенко, Раздорских, Брнович (Жигулёв, 64), Шамкин, Глушков (Григорьев, 80), Рейес (Жамалетдинов, 80), Магомедов (Мелекесцев, 64).

Предупреждения: Канаплин, 26, Мазурин, 32, Кармаев, 38, Рейес, 62, Брнович, 63, Алёхин, 76, Иванов, 76.

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